Douwe Egberts réussit haut la main son entrée en bourse

Le groupe de café a levé près de 2,3 milliards d'euros via son introduction sur la Bourse d'Amsterdam. Le titre grimpait de 13% en matinée.

JDE Peet's, la maison-mère de Douwe Egberts, a procédé vendredi à Amsterdam à la plus grande introduction en bourse d'Europe cette année. Le groupe, également connu pour les marques de thé Pickwick et de café Senseo, L'Or et Tassimo, a en effet levé un peu moins de 2,3 milliards d'euros. L'offre comportait des actions nouvelles à hauteur de 700 millions d'euros et des actions existantes cédées par des actionnaires du groupe pour le solde.

Le plan initial de JDE Peet's était de procéder à cette entrée en bourse la semaine prochaine mais, en raison de la forte demande des investisseurs, l'opération a finalement été avancée. L'attraction de la société de café par les investisseurs s'est également reflétée dans le prix final qui a été fixé dans le milieu de la fourchette comprise entre 30 euros et 32,35 euros.

L'action de JDE Peet's a commencé à se négocier à Amsterdam à 31,50 euros par action ce qui donne une valeur d'entreprise de 15,6 milliards d'euros. En matinée, le titre bondissait de 13%.

Selon les banquiers qui ont organisé l'opération, le prix définitif donne une valorisation meilleure marché à hauteur de 20% par rapport à un concurrent comme Nestlé qui s'échange avec un rapport cours-bénéfice de 24. Une telle décote est logique: Nestlé est de loin le numéro un du secteur.

Pay out élevé

JDE Peet's est attrayant car il appartient à l'un des secteurs de consommation de base à croissance plus rapide, offre une croissance régulière et vise un versement de dividendes élevé. Gavin Launder Gestionnaire de fonds chez Legal & General Investment Management

"Cette société était prête à être introduite en bourse depuis longtemps maintenant", a indiqué Gavin Launder, gestionnaire de fonds chez Legal & General Investment Management. JDE Peet's est attrayant car il appartient à l'un des secteurs de consommation de base à croissance plus rapide, offre une croissance régulière et vise un versement de dividendes élevé, a-t-il ajouté. JDE Peet’s a déclaré qu’il comptait verser 50% à 60% de ses bénéfices annuels sous forme de dividendes.

La maison-mère de Douwe Egberts tire plus des trois quarts de ses revenus de la consommation de café et de thé à domicile et a donc été moins touchée par la crise. Selon son patron Casey Keller, ces deux boissons se portent souvent bien en temps de crise. Le reste du chiffre d'affaires provient des chaînes de café.

Réduire la dette

Avec des ventes de 6,9 milliards d'euros l'année dernière, JDE Peet's s'attend à poursuivre sa croissance en 2020, contrairement à de nombreuses autres entreprises.

Pour Douwe Egberts, ce n'est pas une première expérience à la Bourse d'Amsterdam. La société a auparavant appartenu durant des décennies à l'entreprise américaine Sara Lee, qui y a introduit la division café et thé en tant que société indépendante en 2012. Elle avait été rachetée par l'investisseur JAB à peine un an plus tard.