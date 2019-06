Duvel Moortgat investit 5 millions dans un labo de recherche

Grâce à ces nouvelles installations, Duvel Moortgat veut tenter de mieux comprendre la complexité des arômes et des houblons (pour le développement de bières IPA), de prolonger la durée de conservation de la bière et d'en savoir un peu plus sur le processus de maturation dans des fûts en bois. "Avec des fûts en bois, des saveurs spéciales se développent et grâce à notre nouvel équipement, nous pourrons suivre ce processus avec précision", indique Scott Britton.