Duvel couronnée entreprise familiale de l'année

Auparavant centrée sur une seule marque, Duvel, distribuée uniquement en Belgique et dans les pays voisins, la société familiale s’est transformée en empire qui compte dix brasseries et douze marques (dont De Koninck, Liefmans, La Chouffe et Maredsous) distribuées dans une cinquantaine de pays.

"Duvel Moortgat est avant tout une entreprise avec une vision familiale claire, une grande ambition, de l’authenticité et de la passion. Cette combinaison de caractéristiques se traduit par des marques fortes et une croissance durable impressionnante au cours des dix dernières années. Duvel Moortgat est une véritable entreprise familiale qui parvient toutefois à conserver un bon équilibre entre gestion et gouvernance familiales et externes. De plus, l’entreprise transmet un engagement sociétal ancré via sa politique en matière de durabilité, qu’elle communique très bien en interne comme en externe. De même, l’innovation et l’approche de la NextGen ont reçu une place importante au sein de la société. Enfin, il est important de souligner que Duvel Moortgat a toujours trouvé des solutions pour ne pas se perdre à de grands groupes industriels. La forte gouvernance d’entreprise, qui trouve son origine dans les années de cotation en Bourse de Duvel, a survécu après son retrait de la Bourse. Ceci constitue un autre élément qui a convaincu le jury d’octroyer cette belle récompense à Duvel Moortgat", a indiqué Guido Vanherpe, CEO de La Lorraine Bakery Group (lauréat 2016) et président du jury.