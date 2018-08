Effet boule de glace chez Franklin à Binche

Grandir rapidement, devenir un acteur gastronomique du terroir belge et pourquoi pas un jour concurrencer des marques américaines comme Häagen-Dazs ou Ben & Jerry’s, tel est le pari des glaces Franklin. En plein cœur de Binche, on s’active à faire monter la crème. Avec le soleil comme meilleur des alliés.

À Binche, on voit les choses en grand. Ce n’est pas pour rien que le carnaval y est reconnu par l’Unesco depuis 2003 comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Mais ici, il n’est pas question de carnaval ou de folklore même si nos interlocuteurs "ont fait le gille", comme on dit en "binchou". Non, chez Franklin, il est question de glace. Tout a débuté dans le petit atelier de Franklin Schiettecatte en 2011. À Binche donc.

Vue en plein écran ©Anthony Dehez

Après plus de vingt ans comme boulanger-pâtissier-glacier-chocolatier chez Thirion, une enseigne bien connue de la région du centre, Franklin Schiettecatte a décidé de créer sa propre glace. Mais pas n’importe quelle glace. Une glace sans sucre ajouté et généreuse en goût. "Afin de retrouver les saveurs authentiques de la glace. En retirant le sucre, les saveurs des ingrédients naturels ont plus de place pour s’exprimer", décrypte-t-il.

Apprenti sorcier

Le maître glacier a mis trois ans dans sa cuisine et dans un labo pour être véritablement satisfait de sa glace à la vanille. "L’objectif n’était pas de faire une glace sans sucre, c’est une conséquence intéressante de notre recherche sur la préservation du goût exact des ingrédients. Là, on a réussi à incorporer de la stevia, plus naturelle, et du maltitol, et dont le goût a été neutralisé", explique Vincent Harvengt, un tout jeune entrepreneur qui a laissé tomber sa carrière dans l’IT pour se lancer dans cette aventure et épauler les Franklin.

Vue en plein écran Franlin Schiettecatte a été boulanger, pâtissier, glacier et chocolatier pendant 20 ans avant de lancer sa propre marque. ©Anthony Dehez

Le succès est tout de suite au rendez-vous. D’abord dans les quelques boulangeries de la région de Binche, puis dans le Hainaut, et ensuite la Glace Franklin réussit à se faire référencer chez Rob. On est fin 2013. Soit à peine quelques mois après la découverte de la formule magique pour le mix par Franklin. C’est ce fameux mix qui fait tout dans une glace: l’émulsion, le volume et le… goût. Franklin Schiettecatte est très fier aussi de ne pas modifier la structure de sa glace par adjonction d’air. Qui dit moins d’air, dit plus de glace aussi.

L’émulsion des affaires

Depuis 2013, l’expansion n’a cessé de s’accélérer tel un effet boule de neige. Au point de passer de 200 points de vente en 2016 à plus de 500 en 2018. Aujourd’hui, vous pouvez trouver les glaces Franklin presque partout (Carrefour, Delhaize, Spar, Delitraiteur, Match, Louis Delhaize, Rob, La Grande Épicerie,…). La production aussi n’arrête pas de grossir. En 2016, les Franklin produisaient 20.000 litres par an. En 2018, ils en auront produit près de 70.000. L’objectif est de doubler la production en 2019.

Dans le même temps, la société a grandi aussi. Une société anonyme est d’ailleurs constituée en 2015. Au-delà des fondateurs et de leurs familles, d’autres personnes viennent apporter leur soutien à l’entreprise. Notamment Thierry van Kan, ancien directeur général de D’Ieteren Auto, Michel Dallemagne, un ancien d’Unilever, et Olivier Coune, un des actionnaires historiques de la chocolaterie Marcolini. Sambrinvest est aussi monté au capital.

Le capital ainsi constitué est de 500.000 euros aujourd’hui. L’entreprise vient aussi d’engager son deuxième employé full time et ne compte pas s’arrêter là. Pour le moment, les glaces Franklin restent préparées à façon sur des lignes de production que l’entreprise loue chez d’autres acteurs actifs dans la confection de glaces.

Sirop de Liège, cuberdon…

Les glaces Franklin jouent la carte de l’authenticité et donc du produit du terroir. Cela se ressent dans la gamme de produits proposés. Ainsi, dans la quinzaine de saveurs, au-delà de la traditionnelle vanille et autre chocolat (qui sont les produits les plus vendus) on retrouve un yaourt glacé au sirop de Liège, une glace au spéculoos mais aussi une glace cuberdon framboise, ou encore babelutte. "À chaque fois, nous utilisons des produits artisanaux et sans sucre ajouté", insiste Franklin Schiettecatte. Pour les ingrédients de base comme le lait par exemple, il privilégie exclusivement le lait cru de fermes belges, pasteurisé sur place.

Mais probablement que le plus grand plaisir du maître glacier, c’est de pouvoir collaborer avec Bruno de Ghorain, maître brasseur à la brasserie La Binchoise. Ensemble, ils ont déjà créé deux sorbets à la bière: une Kriek et une Pécheresse. "J’avoue que quand Franklin est venu me voir, je me suis demandé comment était-il possible de faire de la bière en sorbet. Mais j’ai trouvé très intéressant de relever le défi et ce partenariat ouvre des perspectives", se réjouit le brasseur.

Des atouts en pagaille

Et notamment pourquoi pas un futur sorbet "embuscade". Même si rien de concret n’est prévu pour l’instant, les deux artisans apprécient grandement l’Embuscade, une bière qui fait partie du portefeuille des produits de La Binchoise, qui tourne à près de 10.000 hectolitres par an. Inspirée d’un cocktail apprécié en Normandie, elle reproduit le goût de ce cocktail composé de bière blonde, de vin blanc, de calvados et de cassis.

Vue en plein écran Chez Franklin, on produira cette année 70.000 litres de glace. L’objectif est de doubler la production en 2019. ©Anthony Dehez

Cet été, tout comme les glaces et les sorbets (on n’en a jamais mangé autant en Belgique), cette bière fait un tabac. Sa teneur en alcool (moins de 6%) et son goût rafraîchissant en ont fait un produit agréable à consommer sous le soleil (caniculaire). Sa version sorbet pourrait faire un malheur.

"Nous voulons nous positionner sur le marché en tant que spécialistes du terroir belge, avec des saveurs uniques et originales. Nous voulons continuer à grandir en Belgique et pourquoi pas commencer à nous déployer dans les pays limitrophes", conclut Vincent Harvengt.

À l’instar du carnaval, Binche va-t-il devenir le centre belge de la glace? Difficile à imaginer. Mais les glaces Franklin ont beaucoup d’atouts dans leurs mains: un produit peu calorique (c’est tendance), un packaging sympa (rien à envier aux colossaux concurrents présents à côté d’eux en rayon en tout cas), des goûts innovants et un coté à la fois label terroir (c’est top tendance) et belgicain (on dit merci les Diables). Ne dit-on pas "El bon dieu est binchou"...