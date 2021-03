Emmanuel Faber et Danone, c'est bien fini

Le conseil a demandé à Véronique Penchienati-Bosetta, directrice générale international, et Shane Grant, directeur général Amérique du Nord, d'assurer l'intérim.

Le groupe Danone confirme " des changements importants de gouvernance ", ajoutant, dans un communiqué , être "convaincu de la nécessité d’allier un fort niveau de performance économique au respect du modèle unique d’entreprise à mission de Danone, en s’appuyant sur la force de son portefeuille de marques et sur la qualité exceptionnelle de ses équipes". L'action Danone prenait quelque 5% à l'ouverture.

Dans l'attente de trouver un directeur général, le conseil a demandé à Véronique Penchienati-Bosetta, directrice générale international, et Shane Grant, directeur général Amérique du Nord, d'assurer l'intérim .

Un manager qualifié d'autoritaire

Selon Le Figaro, le conseil s'est réuni, dimanche vers 18 heures, pour discuter de l'avenir d'Emmanuel Faber. Une partie des administrateurs lui reprochaient son mode de management solitaire et autoritaire, tandis que des actionnaires activistes réclamaient publiquement son départ.

L'insatisfaction des actionnaires

Emmanuel Faber était directeur général depuis 2014 et PDG depuis 2017. Il faisait face, depuis plusieurs semaines, à une fronde d'actionnaires , qui avaient, notamment, exigé la dissociation des fonctions afin de redonner une nouvelle vigueur au groupe malmené par la pandémie de Covid-19.

Artisan Partners et un autre fonds actionnaire, Bluebell Capital Partners , voulaient le départ pur et simple d'Emmanuel Faber, jugeant que, sous sa direction, Danone avait décliné par rapport à ses principaux concurrents.

Le plan de réorganisation en balance?

Le Figaro conclut en annonçant que le conseil aurait identifié plusieurs candidats à la succession d'Emmanuel Faber. De quoi répondre rapidement à une exigence des actionnaires: la suspension du plan de réorganisation et de réduction des coûts lancé par Emmanuel Faber.

Baptisé "Local First", ce plan, en cours de négociations avec les syndicats, vise, selon la direction sortante, à rendre Danone plus "agile" et à générer des économies en supprimant des strates hiérarchiques. Jusqu'à 2.000 suppressions de postes sont prévues.