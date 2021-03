Emmanuel Faber perd les pleins pouvoirs chez Danone

Le conseil d'administration de Danone a voté lundi soir pour dissocier les postes de président et de directeur général du géant de l'agroalimentaire.

Il s'agit d'une défaite pour Emmanuel Faber, qui ne gardera "que" la présidence de Danone, et ne restera CEO que jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit trouvé. Le groupe indique dans un communiqué que le conseil d'administration a lancé un processus de sélection pour le poste de directeur général et que la séparation des deux fonctions sera effective dès la nomination d'un nouveau directeur général.

Emmanuel Faber était directeur général depuis 2014 et PDG depuis 2017, et faisait face à une fronde d'actionnaires depuis plusieurs semaines, qui avaient notamment exigé la dissociation des deux fonctions afin de redonner une nouvelle vigueur au groupe, malmené par la pandémie de Covid-19.

"Le processus de sélection d'un directeur général commence à partir de maintenant, ça va prendre plusieurs mois."

La direction exécutive du groupe échappera donc à Emmanuel Faber, qui en tant que président du conseil d'administration sera chargé des orientations stratégiques. "Le processus de sélection d'un directeur général commence à partir de maintenant, ça va prendre plusieurs mois", a indiqué à l'AFP une source proche de la direction. Deux fonds d'investissement avaient fait du départ d'Emmanuel Faber un préalable au redressement des performances du groupe, dont les volumes de ventes s'érodent depuis plusieurs années, un mouvement aggravé par la crise sanitaire. Ces fonds - entrés récemment au capital à la faveur de la baisse de l'action - ont enfoncé le clou en fin de semaine dernière.

Lire aussi | Emmanuel Faber, un PDG sous le feu des fonds activistes

Réinventer Danone

Artisan Partners, troisième actionnaire avec 3% du capital, a ainsi répété qu'il trouvait "urgent de s'occuper de la structure du conseil et de la direction de la société" et réclamait un changement de direction pour la "réinvention" de Danone. Le groupe travaille sur un plan de réorganisation mondiale prévoyant jusqu'à 2.000 suppressions de postes parmi ses managers.

Artisan Partners disait vouloir la désignation d'un nouveau président et d'un nouveau directeur général, dotés d'une "expertise extérieure pertinente". Il n'a pas eu entièrement gain de cause. Les administrateurs ont rejeté - à l'unanimité, a pris soin de préciser la direction -, une proposition qui consistait à interrompre Local First, le plan de réorganisation mondiale lancé par Emmanuel Faber.

"Je suis heureux que nous ayons pris les dispositions de gouvernance permettant déjà d'anticiper la phase suivante du développement de cette entreprise unique qu'est Danone." Emmanuel Faber

Le fonds activiste Bluebell Capital Partners, basé à Londres et d'envergure plus modeste, demandait aussi qu'un directeur général soit cherché en dehors de Danone. Selon lui, les actionnaires du groupe étaient "massivement" en faveur de la séparation des fonctions de président et directeur général. Il menaçait de mettre le sujet à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, fin avril, si le conseil d'administration ne s'en saisissait pas.

Patron connu pour défendre un capitalisme libéré du court-termisme, plus vert et plus social, Emmanuel Faber était le premier dirigeant de Danone non issu de la famille Riboud. Il s'était jusqu'ici contenté de dire qu'il n'était "pas dogmatique" sur la dissociation des fonctions. "Je suis vraiment très heureux que nous ayons pris les dispositions de gouvernance permettant déjà d'anticiper la phase suivante du développement de cette entreprise unique qu'est Danone", a assuré Emmanuel Faber, cité dans le communiqué.

Gages aux actionnaires

Le groupe paraissait en tout cas soucieux de montrer qu'il n'oubliait pas de rétribuer ses actionnaires. Le 19 février, lors de la présentation des résultats, Emmanuel Faber a annoncé que la rémunération des principaux dirigeants de Danone, dont la sienne, serait désormais en partie subordonnée à l'évolution des dividendes et du cours de Bourse.

Et dimanche, à la veille de la réunion du conseil, le groupe a annoncé qu'il allait se désengager du géant chinois des produits laitiers Mengniu et que les fruits de l'opération seraient reversés "dans leur majorité" aux actionnaires. Selon Danone, sa participation dans Mengniu est actuellement valorisée à hauteur de 850 millions d'euros.

"Ce n'est pas l'homme qu'on défend, c'est la gouvernance." Bruno Largillière Coordonnateur CFDT chez Danone

Inquiets de voir les fonds d'investissement dicter la stratégie du groupe, plusieurs syndicats du groupe (CFDT, FO et CGC) avaient apporté leur soutien à la gouvernance actuelle.

"Moi que ça soit machin, tartempion ou bidule qui gère l'entreprise, à partir du moment où ils appliquent la même politique qu'on a aujourd'hui, ça nous va bien. Ce n'est pas l'homme qu'on défend, c'est la gouvernance", a déclaré à l'AFP Bruno Largillière, coordonnateur CFDT chez Danone, tout en précisant préférer qu'Emmanuel Faber reste en place.