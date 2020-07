Equinox part d'un champignon pour créer une viande hybride

Il y avait déjà des voitures, des produits financiers et des installations d'énergie hybrides. Il y aura désormais également de la viande hybride... Pourquoi? Parce qu'un nombre croissant de consommateurs souhaitent réduire leur consommation de viande, sans y renoncer totalement. C'est pour répondre à leur vœu, motivé par des questions de bien-être, de santé et d'environnement, que la société belge Equinox a mis au point des produits carnés composés à 50% de viande et à 50% de produits végétaux. Elle les commercialise pour le grand public sous la marque Meat The Champion. Et l'on peut d'ores et déjà les dénicher dans les rayons des grandes surfaces du groupe Carrefour.