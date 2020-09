Espoir de paix sociale à la brasserie de Jupille (AB InBev)

La brasserie qui produit la Jupiler fait l'objet, pour rappel, d'un bras de fer entre la direction et la FGTB suite à la découverte de deux, puis onze cas de Covid-19 parmi les membres du personnel. Des parties de l'usine ont été bloquées, la direction a fait lever ces blocages en passant par la case "tribunal", avec des astreintes à la clé. Le fond du problème, ces derniers jours, tournait autour de deux revendications du syndicat socialiste: qu'un audit externe soit encore mené dans la brasserie pour vérifier les mesures sanitaires prises (alors que l'Inspection du travail a déjà visité les lieux et que le groupe applique depuis le début de la pandémie une série de mesures strictes) et que deux membres du staff de Jupille soient momentanément écartés, à savoir la responsable des ressources humaines et un conseiller en sécurité.