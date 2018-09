Et voici le burger vegan qui a le goût de la viande

D'après une étude de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une consommation élevée de viande rouge peut-être cancérigène. Alors, finis les corned-beefs, steaks et autres saucisses? Pas vraiment, car Greenway vient de lancer la commercialisation d'un burger 100% végétal... et au goût 100% animal. Nous l'avons testé pour vous.

Ne vous trompez pas en passant devant le snack de la chaîne Greenway dans les couloirs de la Gare du Midi à Bruxelles. Malgré l'odeur de viande braisée, celle qu'on y sert n'en a pas la moindre trace. Pour en avoir le cœur net, nous avons eu l'occasion de croquer dedans, et de nous faire surprendre. Texture moelleuse, un peu rosée à l'intérieur , elle rappelle la cuisson d'un steak épais: saisi et saignant à l'intérieur.

La recette est presque toute simple: fibres de petits pois, fécule de pommes de terre, jus de betteraves pour la coloration, huile de colza et condiments. Un steak qui malgré tout contient 20 grammes de protéines, un peu moins d'acides gras saturés qu'un steak habituel. Il ne touchera donc pas à votre cholestérol, d'après le site de son producteur, Beyond Meat. Produire ce burger est une petite révolution technologique issue de la "reverse engineering" (qui utilise la technologie micro-cellulaire pour l'appliquer à notre alimentation). On pourrait même parler d'une nouvelle génération de burger vegan, car il ne contient pas de soja.