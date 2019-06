Etes-vous restaurant ou plats préparés?

♦ Voici quelques chiffres pour appuyer ce constat:

Comeos se dit surpris par l'ampleur des résultats de cette première étude qui sera d'ores et déjà renouvelée l'an prochain. "La consommation évolue, même sur sa part la plus basique à savoir l'alimentaire. Les choses changent rapidement et fondamentalement. Il faut s'adapter, voire précéder les tendances. "

De plus en plus de possibilités sont offertes pour permettre de consommer sain et de meilleure qualité sans pour autant cuisiner soi-même. "Le rapport montre que les consommateurs qui optent davantage pour des produits de commodité choisissent également plus souvent des alternatives plus saines et achètent celles-ci souvent dans des supermarchés et des établissements de restauration rapide."