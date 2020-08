Facture salée pour la nouvelle usine du géant de la frite Mydibel

Annoncé à 50 millions d'euros, le coût du nouveau site de production de Mydibel a gonflé. Solution: tailler dans les effectifs pour rattraper la sauce?

"Je ne comprends pas, l'usine est toute nouvelle, pourtant ils sont en train de tout refaire", s'étonne un contact dans la région de Mouscron. Que se passe-t-il donc du côté de Mydibel et de son nouvel outil de production, pour lequel un investissement de quelque 50 millions d'euros avait été annoncé l'an dernier?

En réalité, il semblerait des problèmes majeurs au niveau de l'alimentation en gaz et en électricité aient été rencontrés lors des travaux de construction. Un important contrecoup pour l'entreprise familiale mouscronnoise, spécialisée dans la transformation de la pomme de terre (en frites, principalement), car l'addition s'avère salée. Selon les chiffres qui nous reviennent, plusieurs millions d'euros supplémentaires auraient été nécessaires pour rattraper la sauce.

Interrogé, Marc Van Herreweghe, CEO, concède: "Dans tout projet, on peut avoir des soucis. Mais, côté timing, l'usine en est exactement là où elle devait être, avec un démarrage toujours prévu au 31 août. Depuis ce lundi, du personnel a même commencé à travailler. Par contre, il est vrai qu'on n'avait pas prévu que l'on devrait construire notre propre usine électrique, faute de pouvoir bénéficier d'un approvisionnement suffisant par ailleurs."

"On a eu 1.001 soucis, que la crise du coronavirus n'a pas arrangés. L'activité a chuté de moitié en mars. Aujourd'hui, on est revenu à 80% de l'activité (avec un chômage technique partiellement maintenu, NDLR). Tout cela, alors que nous prévoyions 15% de croissance, après la construction de notre nouvelle usine qui devait nous permettre de faire face à la demande en augmentant la capacité de production et d'améliorer les flux logistiques qui étaient jusqu'ici parfois compliqués."

"Nous avons dû augmenter l'investissement initialement prévu." Marc Van Herreweghe CEO de Mydibel

Pour ce qui est du montant exact nécessaire à une remise en ordre, le patron reste discret. Et concède simplement qu'il est "vrai que nous avons dû augmenter l'investissement initialement prévu, ce qui nous a demandé de devoir trouver des fonds supplémentaires. Pour autant, on a dressé un business case et, même avec ces coûts supplémentaires, nous sommes en mesure de justifier cet investissement additionnel."

Crainte pour l'emploi

Cela n'empêche pas que certains craignent désormais pour leur emploi. Plusieurs dizaines de licenciements seraient dans la balance, apprend-on à bonne source.

Marc Van Herreweghe s'en défend. "Nous n'avons pas pour habitude de réagir à des rumeurs. Ce que je peux dire par contre, c'est que nous avons élaboré un plan de continuité fin mars-début avril, qui a ensuite été discuté avec nos actionnaires (la famille Mylle et la SRIW, depuis une prise de participation minoritaire l'an passé, NDLR) et les banques. Tout le monde a été d'accord qu'il faudrait utiliser tous les moyens à disposition face cette crise. C'est une nécessité pour assurer un futur durable à cette entreprise. Par ailleurs, c'est à regarder au cas par cas, car, comme les autorités, on apprend aussi. Et puis la semaine passée, on a encore recruté 20 personnes."

"On espère que 2021 sera une copie de ce qu'on espérait en 2020." Marc Van Herreweghe CEO de Mydibel

Seule certitude aujourd'hui, un cap, fixé à l'an prochain, d'après le capitaine. "On espère que 2021 sera une copie de ce que l'on espérait en 2020. Voilà tout. Pour le reste, on verra, car la deuxième vague semble par exemple arriver plus vite que nous l'avions escompté".