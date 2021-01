Ferrero crée un centre de R&D dédié aux biscuits

Une nouvelle compagnie originale a vu le jour à Bruxelles: The Fine Lab se consacrera à la recherche dans les secteurs des biscuits et des bonbons.

CTH Invest, le holding fondé il y a cinq ans par Giovanni Ferrero à Bruxelles, a créé le mois dernier une nouvelle filiale baptisée The Fine Lab. Egalement logée dans notre capitale, dans le bâtiment de co-working Silversquare en face du site de l'Université libre de Bruxelles à la Plaine, celle-ci aura notamment pour objet les activités de laboratoire liées aux secteurs des biscuits, chocolats et confiserie, ainsi que "la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de la recherche et du développement" dans ces mêmes domaines. La nouvelle compagnie s'est vue dotée d'un joli capital de départ: 3,7 millions d'euros, par apport en nature et en numéraire.

Si l'on ne rencontre pas à chaque coin de rue une entreprise spécialisée dans la recherche en confiserie et pâtisserie, le lancement de The Fine Lab s'inscrit dans une logique certaine. Giovanni Ferrero, qui partage avec les enfants de son frère défunt le contrôle du géant agroalimentaire Ferrero (Nutella, Kinder, TicTac...), a bâti ces dernières années un nouvel ensemble très cohérent à côté du groupe fondé par son père Michele Ferrero. CTH Invest en est le vaisseau amiral. En Europe, le holding a notamment racheté Biscuits Delacre en 2016 et le fabricant de biscuits au beurre danois Kelsen (qui exploite la marque Royal Dansk) en 2019. Aux Etats-Unis, il a acquis Ferrara Candy et la partie confiserie des actifs de Nestlé USA. CTH a ensuite créé un sous-holding, FFH Holding, pour y concentrer ses actifs américains.

Fine Biscuits Co héberge Delacre et Kelsen

Plus récemment, CTH Holding s'est doté d'un nouveau sous-holding, Fine Biscuits Company, toujours basé à Bruxelles. Il y a recasé Delacre et Kelsen, ses deux marques de biscuits de luxe européennes. Non pas en vue de les fusionner, mais pour optimiser la coopération entre ces deux fleurons tout en maintenant leur spécificité: Delacre restant davantage orienté vers les biscuits au chocolat, Kelsen vers les biscuits pur beurre.

L'apport des participations des deux entreprises dans Fine Biscuits Company a permis de se faire une idée de leur valeur: les 100% du capital de Delacre ont été valorisés à 219 millions d'euros, tandis que la totalité du capital de Kelsen Group l'a été à 294 millions.

Intervenue peu après, la fondation de The Fine Lab fait explicitement référence à Fine Biscuits, de sorte que même si CTH et Delacre n'ont pas souhaité répondre à nos questions, on peut sans trop prendre de risque supputer que le nouveau centre de R&D travaillera, entre autres, pour Delacre et Kelsen. Le fait que deux des trois administrateurs du laboratoire, Xavier Danthine et Andrea Racca, soient également administrateurs chez Delacre et que l'un d'eux (Andrea Racca) le soit aussi chez Fine Biscuits Company penche dans le même sens. On ignore en revanche si son terrain de jeu s'arrêtera là ou si The Fine Lab pourra également contribuer à lancer ou peaufiner les innovations chez Ferrara, outre-Atlantique. On relèvera par ailleurs que son objet social prévoit aussi la demande et l'exploitation de brevets, licences et procédés de fabrication.

CTH Invest détient pour 1,6 milliard d'euros de capitaux propres et pour 2,8 milliards d'immobilisations financières. Il ne consolide pas (encore) ses comptes. FFH a pour 2,2 milliards d'euros d'immobilisations et pour autant de capitaux propres (pas de dette). Quant à la jeune société Fine Biscuits Company, elle a pour 514 millions d'euros de capital et n'a pas encore bouclé un exercice complet.