Ferrero reloge les actifs "sucre" de Nestlé USA dans Ferrara

Après avoir finalisé, le 31 mars dernier, le rachat des activités US de Nestlé dans le chocolat et la confiserie, le président exécutif du groupe Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher, Kinder…) est en train de doter le fabricant américain de confiserie Ferrara Candy Company, qu’il a racheté l’an dernier via son holding privé belge FFH (groupe CTH Invest), de nouveaux moyens financiers. Il a augmenté, voici trois semaines, le capital de FFH Holding de 340 millions de dollars (277 millions d’euros) en numéraire.