Fin de la grève chez AB Inbev

Fin de la grève et du blocage des dépôts chez AB Inbev. Direction et syndicats sont parvenus à un accord. Tous les dépôts du pays seront rouverts lundi matin. "Le blocage est levé et les travailleurs vont reprendre leur poste", a assuré Kris Vanautgaerden, un responsable syndical.