Flex-Delivery étend les livraisons "vertes" autour de Bruxelles

La jeune pousse de Hoeilaart réinvente les livraisons de boissons et aliments à domicile à l'aune du développement durable.

Une jeune pousse établie à Hoeilaart, à l'est de Bruxelles, agrandit son territoire dans le secteur de la livraison écologique. Flex-Delivery, qui ne desservait jusqu'à présent que Hoeilaart et trois communes attenantes, servira désormais 31 communes dans le Brabant wallon et en périphérie de Bruxelles.

Née en 2016 à l'initiative de Tim Kerkhof, Flex-Delivery décline la durabilité à travers ses services de livraison. Elle livre au domicile des consommateurs des boissons en bouteilles de verre ainsi que des aliments issus de commerces locaux. Il peut d'agir de produits laitiers, de produits frais (viandes, fromages...), de fruits et légumes, de boulangerie, de boissons, d'alcools et d'autres aliments. L'option du conditionnement des boissons en bouteilles en verre est motivée par la chasse aux bouteilles et déchets plastiques. L'option détaillants locaux, par la stimulation de l'économie circulaire. "Flex-Delivery a à elle seule réduit la consommation de bouteilles en plastique d'environ 400.000 unités en 4 ans", estime Tim Kerkhof.

"Flex-Delivery a à elle seule réduit la consommation de bouteilles en plastique d'environ 400.000 unités en 4 ans." Tim Kerkhof Fondateur et directeur de Flex-Delivery