Foodiz, la cantine digitale qui veut révolutionner le lunch au bureau

Lancée quelques jours avant le confinement, la start-up bruxelloise propose de se faire livrer son sandwich, sa soupe ou son wrap directement au boulot. L’entreprise vise les 1.000 repas livrés par jour.

Le retour au bureau s’installe enfin peu à peu. Mais comme le veut désormais la formule, le monde ne sera plus le même. En attendant de voir quelles seront les véritables révolutions au travail, cela change déjà du côté du casse-croûte. La réouverture de la cantine et la relance complète de l’Horeca n’étant pas pour tout de suite, la bonne vieille boite à tartines devrait reprendre du galon.

"Les travailleurs commandent leur repas avant onze heures et sont livrés à leur pause, une heure plus tard. Les employeurs paient les frais de livraison." Quentin Walravens Fondateur de Foodiz

Pour ceux qui ne sont pas de grands fans de la tartine au gouda faite maison, Foodiz pourrait bien être une bonne alternative. Lancée début mars, la start-up bruxelloise a l’ambition de "digitaliser la cantine", comme l’explique Quentin Walravens, son fondateur. "On propose une série de lunchs réalisés par nos différentes marques de restaurant. Les travailleurs commandent leur repas avant onze heures et sont livrés à leur pause, une heure plus tard. Les employeurs paient les frais de livraison", explique l’entrepreneur. Foodiz est aujourd’hui la propriété partagée de son fondateur ainsi que de l’incubateur Startup Factory, qui a pris la moitié des parts de la jeune pousse.

Le travailleur décentré comme cible

Aujourd’hui, une petite dizaine de personnes sont actives au sein de l’entreprise. S’il sera compliqué d’être attractif auprès des entreprises situées en centre-ville avec une très large offre à portée d’employés affamés, Foodiz vise plutôt les sociétés plus décentrées de la capitale et des deux Brabant. "Le client type est le travailleur qui doit prendre sa voiture pour trouver à manger à midi ou qui n’a pas d’autre choix que le magasin express du quartier".

"Tout est produit dans notre propre atelier à Bruxelles avec différents styles de cuisine." Quentin Walravens

Afin de garder le contrôle sur l’offre, Foodiz ne travaille pas avec des restaurants classiques, mais a préféré créer ses propres restaurants virtuels. "Tout est produit dans notre propre atelier à Bruxelles avec différents styles de cuisine. Nous avions débuté avec six marques différentes. Nous allons en ajouter neuf autres et nous souhaitons désormais ouvrir un restaurant virtuel supplémentaire par mois", explique le patron qui annonce se démarquer des classiques Deliveroo et UberEats avec des tarifs plus intéressants. "Notre panier moyen se situe entre 5 et 10 euros par personne", assure le patron qui travaille avec la start-up belge Shippr pour assurer les livraisons de ses repas.

Adapté aux confinés

À peine lancée, Foodiz avait déjà convaincu plusieurs clients, "dont deux gros cabinets d’avocats bruxellois d’une centaine d’employés", affirme le fondateur. Le Covid-19 est ensuite passé par là, fermant toutes les cantines, et forcément celle de Quentin Walravens aussi. Il fallait donc réagir rapidement pour l’entrepreneur en série, fondateur par ailleurs de l’application pour les fans de pêche Fishtripr et initiateur de la version belge de l’application "la Fourchette". "Comme les travailleurs se sont retrouvés chez eux, on a lancé un restaurant supplémentaire appelé "Tribu". Il permettait de se faire livrer son repas directement au domicile et proposait une offre pour les enfants", explique le patron.

"60% des clients sont des personnes ayant déjà commandé auparavant." Quentin Walravens

Une adaptation en dernière minute qui a convaincu Quentin Walravens du potentiel de son idée de base. "60% des clients sont des personnes ayant déjà commandé auparavant. Le restaurant Tribu est donc déjà en lui-même un produit rentable. On va d’ailleurs le maintenir même après la fin du confinement", assure Quentin Walravens. Pour assurer la réussite du lancement, Foodiz cherche néanmoins encore un peu d’argent frais. "Nous n’avons besoin que de 200.000 euros pour assurer le bon amorçage", assure-t-il.