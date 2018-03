Francis Kint, nouveau CEO de Ter Beke

Spécialisé dans la production et la vente de charcuterie fine et de plats cuisinés, sous des marques comme Come a Casa ou L'Ardennaise, Ter Beke compte 13 filiales industrielles en Belgique, aux Pays-Bas, en France, Pologne et au Royaume-Uni. Le groupe occupe environ 2.600 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 508,6 millions d'euros en 2017.