Frédéric Rouvez, CEO de Exki: "L'État veut-il nous livrer à des fonds vautours?"

En redressement judiciaire en France, Exki tient le cap en Belgique. Frédéric Rouvez, un des fondateurs et CEO du groupe, pointe l'absence de prise de responsabilité de l'État.

Pris à la gorge par des groupes fonciers en France, le groupe Exki a dû mettre ses activités françaises à l'abri d'une partie de ses créanciers par le biais du redressement judiciaire, nous a expliqué Frédéric Rouvez, un des fondateurs de la chaîne Exki, confirmant une information parue dans la presse française. C'est lorsque les tensions avec les bailleurs se sont accrues pour la période de fermeture et que l'un d’entre eux a effectué une saisie sur les comptes d'Exki que le groupe a dû mettre ses activités françaises en redressement judiciaire, cette opération levant immédiatement l'effet des saisies. Ce redressement force également les bailleurs à venir négocier avec Exki.

Lire aussi | Malmené par la crise, Exki se dote de nouveaux capitaux pour investir

"L'État a condamné un secteur à fermer ses portes"

Rien de comparable en Belgique où les propriétaires semblent plus compréhensifs, même si la partie n'est jamais gagnée. Et si les avancées récentes dans la vaccination sont porteuses d'espoir pour Frédéric Rouvez, ce dernier rappelle à leur devoir de soutien les autorités belges. "L'État a condamné un secteur à fermer ses portes à cause d'un manque de lits et de main d'œuvre dans les hôpitaux. Nous n'avons pas commis de fautes, c'est la responsabilité de l'État qui nous force à fermer, par manque de prévoyance et pour le bien-être de la population. On nous demande de supporter seuls l’effort d’un intérêt collectif. C'est un peu fort de café", explique l'entrepreneur. La vraie difficulté de cette crise, estime-t-il, est cette absence de prise de responsabilité de l'État qui met de la tension entre les acteurs économiques.

"L'État a condamné un secteur à fermer ses portes à cause d'un manque de lits dans les hôpitaux. Nous n'avons pas commis de fautes, c'est la responsabilité de l'État qui nous force à fermer, par manque de prévoyance". Frédéric Rouvez Co-fondateur d'Exki

Lors du premier confinement, le groupe a bénéficié d'un prêt garanti un an par l'État. "J'étais inquiet car si les affaires ne reprenaient pas, je n'étais pas certain de pouvoir rembourser", explique-t-il. Au fil des mois, il s'est aperçu que le prêt en question n'était plus garanti par l'État, car son groupe emploie plus de 250 travailleurs. Pas question d'échelonnement donc pour Exki tandis que d'autres en bénéficiaient. C'est alors que le banquier du groupe est sorti du bois afin d'obtenir plus de garanties de la part de la société, histoire de pallier l'absence de garantie de l'État. "Mais que veulent-ils? Ma maison?", s'étrangle alors Frédéric Rouvez qui rappelle au passage que les actionnaires du groupe (dont il fait partie) ont injecté 3 millions d'euros dans le courant du mois d'août. "On a fait notre part du job", souffle-t-il. Finalement, la société a obtenu l'étalement du remboursement de cet emprunt de plusieurs millions, mais uniquement sur base de la solvabilité de la société. "Non seulement on nous demande d’assumer seuls les conséquences de cette crise sanitaire, mais en plus on ne nous permet pas d’étaler dans la durée ce coût exorbitant, ce qui serait indispensable pour le rendre supportable", ajoute-t-il.

"Je travaille comme jamais, c'est épuisant, les nuits ne sont pas bonnes." Frédéric Rouvez

"Cela nous demande beaucoup d'énergie que je préférerais consacrer à la relance. Je travaille comme jamais, c'est épuisant, les nuits ne sont pas bonnes et vous avez en face de vous des gens qui défendent leurs entreprises. Je les comprends, ils ne sont pas à la source du problème", explique-t-il encore, précisant qu'il n'y a autour de la table personne qui a pris la décision de fermer. "Avant le confinement, toutes les banques venaient me voir pour savoir ce qu'elles pouvaient faire pour moi, comment elles pouvaient me prêter de l'argent", précise Frédéric Rouvez, bien conscient que la roue a tourné. À ce moment, avec un bon niveau de cash-flow, il n'avait pas besoin de cet apport supplémentaire. Mais aujourd'hui, l'endettement d'Exki est 2,5 fois plus élevé qu'avant la crise.

Attirance des fonds vautours

Aides insuffisantes ou pas assez ciblées, manque de mesures d'accompagnement, le découragement n'est jamais loin, même si l'entrepreneur reconnaît bénéficier d'une certaine écoute du monde politique. "Par contre, au moment de la prise de décision, c'est plus compliqué". En attendant, Exki n'a jamais attiré autant l'attention de fonds, notamment étrangers, que Frédéric Rouvez qualifie volontiers de vautours. "Ils veulent entrer dans la société maintenant à moindres frais pour en sortir plus tard avec une belle plus-value", explique-t-il. "Est-ce cela que l'État veut? Nous livrer à des fonds vautours qui expliquent qu'ils vont nous manger tout cru?", s'interroge notre interlocuteur. Ou de nous citer le cas de ce concurrent français qui a bénéficié d'un prêt à 0%. Se rendant compte qu'il a emprunté trop d'argent, le concurrent en question a proposé à Exki de racheter ses activités françaises... "Si tel est le capitalisme de demain, c'est dommage"

Le risque serait grand de voir des pépites belges, fragilisées par la crise, filer en des mains étrangères.