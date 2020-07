Frédéric de Mévius embarque dans l'aventure zéro-plastique

L'ex-CEO et président de Verlinvest rentre au capital du britannique Polymateria. Lequel pourra désormais grandir à l'international, fort de 15 millions de livres.

Un an et demi environ après sa sortie de Verlinvest, véhicule d'investissement désormais des seuls de Spoelberch , Frédéric de Mévius revient sur le devant de la scène.

L'entreprise a développé une technologie innovante capable d'altérer – via un additif – les propriétés du plastique au moment de la fabrication des emballages pour les rendre entièrement biodégradable .

Et ce, avec efficacité puisque cette biodégradabilité peut s'opérer en 336 jours à peine sur un récipient en plastique rigide (capuchon, pot de yaourt,…) et en 226 jours sur du film plastique. Tout cela, en ne laissant en bout de chaîne que du CO2, de l'eau et des microbes.