Fritapapa poursuit son expansion wallonne

Rachat de friteries

Les deux compères ne cachent pas que cette expansion peut passer, notamment, par le rachat de certaines friteries . Ils jouent même cartes sur table sur leur site où on trouve un onglet "vendre votre friterie". L'arrivée dans le Brabant wallon s'est ainsi faite par le rachat des trois établissements "Eric & Steph" situés à Incourt, Jodoigne et Thorembais.

De Marcinelle à...

L'histoire de Fritapapa commence à Charleroi. Beaux-frères et amis, Julien et Pierre souhaitaient développer un concept de frites haut de gamme et plus digeste grâce à l'huile végétale. Fritapapa Marcinelle sera le premier restaurant ouvert, mais l'ambition nationale, voire internationale, est immédiatement évoquée.