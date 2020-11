Galler réfute les accusations de la FGTB en avançant le principe de solidarité

Alors que la FGTB accuse Galler de presser ses travailleurs à renoncer à leur prime de fin d'année, la direction répond et met en avant sa transparence et l'esprit de solidarité de l'entreprise.

"Chantage émotionnel à l'emploi"

Contactée, Galler dénonce l'attitude "honteuse" du syndicat socialiste. "J'ai d'abord vu les syndicats pour leur parler de cette proposition et ils m'ont laissé faire", pointe d'abord le CEO, Salvatore Iannello, remarquant que même certains délégués syndicaux avaient voté en faveur de la proposition. Selon un vote réalisé auprès du personnel, 79% des votants la soutiennent, ajoute le patron. "La toute grande majorité, non seulement a choisi la solidarité et en plus l’a exprimée au travers de nombreux messages positifs."