Gérard Lamarche devient conseiller d'une des familles d'AB InBev

A 58 ans, Gérard Lamarche, habitué des dossiers financiers complexes et des restructurations, s’apprête à donner un nouveau tournant à sa carrière. Même s’il va rester actif chez GBL, il se prépare en effet à laisser Ian Gallienne assurer seul la direction opérationnelle du holding des familles Frère et Desmarais .

De quoi retrouver du temps, qu’il va consacrer au "family office" d’Arnoud de Pret. "Mes trois filles et moi avons pris énormément d’initiatives, que Gérard Lamarche va nous aider à suivre de près et à structurer, en espérant leur donner plus d’amplitude, explique Arnoud de Pret. C’est un tournant pour lui, puisqu’il ne s’agit pas seulement d’investissements classiques, mais aussi d’investissements à impact dans des PME et des PMI, d’immobilier social et de philanthropie. Cela lui permettra de consacrer davantage de temps à des projets d’intérêt commun, ce qui lui tient fort à cœur."