Godiva s'apprête à fermer ses 128 magasins nord-américains

La pandémie de Covid-19 a vidé les magasins. Le chocolatier de luxe d'origine belge Godiva va fermer d'ici la fin mars ses 128 points de vente aux États-Unis et au Canada.

Stratégiquement, c'est un virage à 180° que s'apprête à opérer Godiva en Amérique du Nord. Le chocolatier de luxe d'origine belge a fait part, en fin de semaine dernière, de sa décision de fermer ses 128 points de vente physiques aux États-Unis et au Canada d’ici la fin mars.

La société, détenue depuis 2007 par le holding turc Yildiz, incrimine la baisse de fréquentation des magasins causée par la pandémie de Covid-19. Celle-ci a infléchi sensiblement l'afflux de touristes, clientèle privilégiée de la marque, et modifié les comportements des clients, moins enclins aux achats d'impulsion.

"Godiva est déjà disponible chez de nombreux détaillants en Amérique du Nord et nous continuerons à y accroître notre présence."

"Godiva est déjà disponible chez de nombreux détaillants en Amérique du Nord et nous continuerons à y accroître notre présence, sans rien perdre de la qualité, du goût et de l'innovation d’excellence qui font notre réputation depuis notre création à Bruxelles en 1926", assure Nurtaç Afridi, la CEO de Godiva, dans un communiqué. Après avoir assuré un intérim de deux mois, celle-ci a été confirmée dans cette fonction en décembre dernier.

Renversement stratégique

La décision de fermer ses magasins physiques propres n'en constitue pas moins un renversement de la stratégie dévoilée en 2019. Godiva avait alors annoncé un plan d'expansion massive via l'ouverture de 2.000 cafés dans le monde , dont plus de 400 en Amérique du Nord. Mais ce projet n'a jamais vraiment abouti.

Le fabricant de pralines entend désormais concentrer ses ventes en Amérique du Nord sur les magasins et supermarchés d’alimentation et sur le commerce en ligne.

Godiva exploite actuellement plus de 500 magasins en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les points de vente physiques en Europe, au Moyen-Orient et en Chine ne sont pas concernés par cette mesure.