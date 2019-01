Greenyard a perdu la moitié de sa valeur en quatre jours

Les analystes tablent, de plus en plus, sur une augmentation de capital importante à un prix bradé. C’est la conséquence d’un avertissement sur résultats lancé lundi matin.

Augmentation de capital conséquente

De son côté, ABN Amro a divisé par deux son objectif de cours à 5 euros contre 9,5 euros avant. L’analyste de la banque estime que les dettes du groupe représenteront, fin de l’exercice en cours, six fois l’Ebitda. Selon lui, une levée de fonds d’au moins 100 millions d’euros est nécessaire en plus de la vente d’actifs non stratégiques. En plus de cela, il lui semble inévitable que les actionnaires ne reçoivent pas de dividende pendant au moins deux ans.