Greenyard, le maraîcher aux dents longues

En 35 ans, sa petite société de production de champignons s’est muée en un géant mondial des fruits et légumes. Hein Deprez, le discret patron de Greenyard, a digéré sans trop d’amertume l’échec du rachat de Dole. Le marché très fragmenté offrira bien d’autres opportunités.

Des hangars et des serres à n’en plus finir: bienvenue à Wavre-Sainte-Catherine, une localité située au nord de Malines devenue depuis quelques années un des hauts lieux mondiaux de la distribution maraîchère. Grâce à un seul acteur: Greenyard, un authentique géant des fruits et légumes, présent dans plus de 80 pays.

Agrumes, bananes, pommes, salades, tomates, asperges, poivrons, oignons, pommes de terre… Quasiment tout ce qui sort de terre et se mange transite par les installations de cette entreprise de plus en plus connue, même dans le sud du pays, et qui s’est érigée en acteur de premier plan dans le secteur des fruits et légumes frais, en conserve ou surgelés.

La chaîne de production des sachets de salades mélangées donne à elle seule une idée de la puissance de feu de l’entreprise. Six cents kilos de salade sont traités chaque heure d’une journée qui s’étend de 6h à 22h. Faites le calcul: cela fait près de 10 tonnes de salades traitées par jour. Nous avons renoncé à compter combien de salades cela représente… Et les sachets de mélanges de légumes pour potages sont à l’avenant: deux cent mille paquets sortent chaque jour de l’usine.

Un peu plus loin, des palettes supportant chacune 54 caisses de bananes sont placées dans d’énormes cellules destinées à la maturation. Celle-ci est obtenue en 24 heures grâce à l’injection dans le local soigneusement clos d’un mélange d’éthylène et d’azote.

À l’origine de la création de ce géant, un seul homme: Hein Deprez. Ce petit-fils d’agriculteurs de la région d’Ypres né en 1961 a très vite eu la fibre entrepreneuriale. Les études, très peu pour lui. Il arrête les frais à 18 ans et se lance dès 1983 dans la production de champignons.

Quatre ans plus tard, sa petite exploitation donne naissance à la société Univeg. Qui se positionne d’emblée dans la livraison de fruits et légumes frais aux groupes de distribution. La suite de l’histoire ne sera que la chronique d’une ascension aussi longue qu’inexorable. Dans les années 1990, Univeg se développe par croissance interne et externe.

Deux mille onze est une année charnière: Hein Deprez devient CEO du spécialiste des surgelés PinguinLutosa, détenu à 33% par sa sœur Veerle, qu’il utilise comme tête de pont pour acquérir la société limbourgeoise Scana Noliko, un fabricant de conserves.

Cette année-là, Hein Deprez sépare également d’Univeg les 6.000 hectares de plantations détenus en Amérique du sud, en Afrique du sud et en Turquie, pour les placer dans une structure parallèle. Deux ans plus tard, l’entrepreneur ouest-flamand éjecte CVC d’Univeg et redevient le seul maître à bord. Il reprend aussi ses fonctions de CEO.

Nouveau tournant en 2015, avec la fusion des sociétés Univeg, Greenyard Foods et Peatinvest, qui forment le groupe Greenyard. On connaît la suite: une croissance régulière qui fait de Greenyard un leader mondial des fruits et légumes. En 2016, Hein Deprez boucle la boucle, en rachetant la société néerlandaise Lutèce, leader sur le marché des… champignons de Paris en conserve.

Greenyard occupe donc la totalité du spectre des végétaux destinés à la consommation. Y compris en amont, puisqu’il est un des principaux acteurs européens sur le marché des substrats, autrement dit l’alimentation de base des végétaux.

Greenyard, un géant à 4 milliards Issu d’une petite exploitation de champignons créée en 1983 par Hein Deprez, le groupe Greenyard est le résultat d’un enchaînement de coups parfois discrets, parfois fumants, qui lui ont permis d’occuper petit à petit l’intégralité du champ de production de fruits et légumes. Produits frais, congelés, en conserves, et mêmes les substrats destinés à enrichir les cultures: depuis 2015, le groupe né de la fusion des trois entités de Hein Deprez (Univeg, Greenyard Foods et Peatinvest) s’est érigé en un leader mondial qui tutoie les Dole et autres Chiquita. Greenyard, qui emploie plus de 9.000 salariés — dont 2.800 en Belgique -, réalise ses ventes dans plus de 80 pays. Ses 60 sites de production et de distribution — dont 9 en Belgique — implantés dans 15 pays lui permettent de réaliser un chiffre d’affaires de 4,25 milliards d’euros. Entreprise flamande, Greenyard possède une petite unité en Wallonie. Le site de Seilles, près d’Andenne, qui emploie 12 personnes, produit des terreaux, de la tourbe et des écorces décoratives.

"Nous exportons partout dans le monde et nous approvisionnons nos usines en Belgique et en France pour les marchés locaux. Nous ciblons deux axes: 50% vont vers ce que l’on appelle le marché ‘hobby’(les particuliers) et 50% visent les professionnels", précise le CEO de Greenyard.

Pour lui, les particuliers qui cultivent leurs propres légumes ou qui recourent aux circuits courts ne constituent pas une réelle menace. "Beaucoup de nos confrères y voient une concurrence potentielle, mais je suis convaincu que les gens qui cultivent eux-mêmes leurs légumes apprécient davantage la valeur de ces produits. C’est très positif pour notre secteur parce que cette évolution, c’est de la consommation supplémentaire".

Hein Deprez l’admet volontiers, la croissance de Greenyard est surtout externe.

"La consommation de fruits et de légumes n’est pas en croissance sur nos marchés de référence, autrement dit l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. C’est une réalité. On mange trop peu de fruits et légumes", dit-il.

À l’entendre, le bénéfice sanitaire est un argument massue: il suffirait que la consommation de végétaux atteigne le niveau recommandé par l’OMS (200 grammes par personne et par jour) pour faire doubler la demande. "On pourrait ainsi combler les déficits des systèmes de santé en Europe puisque les frais en soins de santé seraient fortement réduits".

Mais on n’en est pas encore là. Greenyard poursuit donc sa croissance en s’intéressant aux assiettes les plus appétissantes. Les petites (la néerlandaise A.C. Hartman, spécialisée en produits bio cultivés sous serre, ou la polonaise Mykogen, productrice de substrats) comme les grandes.

"Si nous nous sommes fort étendus sur les 30 dernières années, c’est surtout en cannibalisant le secteur", reconnaît Hein Deprez.

Mais la société flamande est récemment tombée sur un os un peu trop gros. Ou plutôt trop coriace. Le géant californien Dole Food ne s’est pas laissé avaler.

"Nous avons mis beaucoup d’énergie dans ce que nous percevions comme une vraie opportunité qui pouvait permettre de réaliser plus vite des choses que nous avions planifiées pour les cinq à dix ans à venir, explique Hein Deprez. Mais comme partout, il y a des limites. Nous avons fait tout ce qui était possible pour obtenir un accord, mais pour cela il faut être deux".

Depuis lors, le concurrent irlandais Total Produce a pris une participation de 45% dans Dole, tout en se réservant la possibilité de reprendre, à terme, l’ensemble du capital du géant de la banane et de l’ananas, toujours détenu par le nonagénaire David Murdock.

Le CEO de Greenyard ne s’en formalise pas. "C’est bon pour le secteur parce que cela contribue à faire avancer le processus de consolidation qui permet d’optimaliser la chaîne de produits. Car nous sommes obligés d’avoir des organisations rationalisées au maximum afin de gérer les flux de produits pour lesquels la fraîcheur est un élément clé".

Un marché très fragmenté

Il est vrai que le marché mondial des fruits et légumes est extrêmement fragmenté. "Il représente un revenu total d’environ 100 milliards d’euros. Nous prenons 4,25 milliards à notre compte. Nous n’avons donc que 4% du marché, alors que nous sommes une des plus grandes entreprises du secteur. Il reste donc une grande marge pour une consolidation plus poussée", souligne Carl Peeters, le directeur opérationnel (COO) du groupe.

À côté de quelques gros acteurs, le secteur est occupé par une myriade de petites sociétés spécialisées. Normal, estime Hein Deprez. "Je pense qu’il y aura toujours de la place pour un grand nombre de spécialistes. Le marché des fruits et légumes est constitué d’assortiments très larges, avec de nombreux produits de niche et de nombreuses variétés. Il y a de la place pour un grand nombre de spécialistes dans certains domaines, mais il y a aussi, en Europe, de la place pour quinze sociétés comme Greenyard".

Les fusions et acquisitions sont donc appelées à se multiplier. Mais pour Greenyard, une opportunité telle que Dole Food ne se présente pas tous les jours. Hein Deprez ne nie d’ailleurs pas que le géant californien aurait constitué une porte d’entrée idéale sur le marché américain.

"Nous sommes déjà présents aux Etats-Unis. Mais près de 80% de nos activités se font en Europe. Nous continuons donc à suivre les évolutions du marché, comme nous l’avons toujours fait. Il ne faut pas oublier qu’une partie de notre ADN est constituée d’une volonté de grandir par acquisitions. Nous avons toujours suivi cette ligne depuis 25 ans et nous continuons à le faire", souligne-t-il.

Une chose est sûre: la consolidation du groupe né de la fusion de 2015 est à présent bouclée. Hein Deprez salue à cet égard le "gros travail" réalisé par la CEO Marleen Vaesen, remerciée en janvier dernier après cinq ans de bons et loyaux services.

Le patron du groupe, qui possède toujours 49,3 % du capital, justifie ce limogeage par sa volonté d’imprimer un nouveau style de management, sous sa houlette et celle de Carl Peeters, engagé il y a un an et demi comme directeur financier et promu directeur opérationnel.

"Marleen était la personne la plus adéquate pour réaliser la consolidation des différentes entités du groupe. Ça n’a pas été facile, il a fallu beaucoup de discipline. Maintenant que ce processus est finalisé, je pense qu’il est bon d’avoir une autre direction, avec un autre style, pour poursuivre le développement de l’entreprise et pour donner la possibilité aux jeunes de prendre plus de responsabilités".

Parmi ces jeunes figurent notamment deux de ses enfants. À 26 ans, son fils Charles-Henri assure la direction de la division "Long Fresh", qui regroupe les activités dans les surgelés et les conserves. Sa charge d’administrateur de la société a été reprise par sa sœur Valentine (29 ans).

Professionnalisation et pêche aux talents

Ils ne sont pas seuls. Une équipe de jeunes managers a été mise en place et formée depuis une dizaine d’années dans la société. "Nous avons professionnalisé notre organisation, la logistique, le marketing. Et nous sommes encore occupés à recruter des talents", dit Carl Peeters.

Comme dans d’autres secteurs, le recrutement n’est guère aisé, mais selon le COO, la notoriété croissante de Greenyard contribue à attiser les vocations. "Il y a aussi un intérêt marqué pour le domaine d’activité de la société, pas seulement les fruits et légumes, mais aussi les aspects logistiques, l’automatisation, la technologie….".

Après 35 ans de carrière dans l’alimentaire, Hein Deprez a le sentiment de ne pas avoir fait le tour de la question. "Il y a tant de choses à faire qu’il faut trois vies pour comprendre ce métier", assure-t-il.

Amateur de belles pierres et de beaux domaines – il est propriétaire de deux châteaux –, Hein Deprez est un vrai passionné: il consacre ses loisirs au… jardinage. "Le dimanche matin, de préférence. Je me lève tôt pour cela. Cela me calme. J’ai toujours aimé ça".

Mais il ne compte pas pour autant jouer les prolongations au sein de son entreprise. Le rajeunissement des cadres permet de préparer doucement la succession. "J’approche des 60 ans, et je ne compte pas travailler encore dix ans. Je me donne encore cinq ans", dit-il.

"Les choses sont claires pour les jeunes et pour l’organisation. Nous resterons encore cinq ou six ans", renchérit Carl Peeters.

"Le scandale de la viande créera une prise de conscience"

Bien qu’actif dans un secteur très différent de celui de la viande, Hein Deprez, le patron de Greenyard, est comme tout le monde interpellé par le scandale sanitaire mis au jour à l’abattoir Veviba de Bastogne. Nous l'avons interrogé sur le sujet.

Quel regard portez-vous sur ce scandale?

Ce qui se passe actuellement dans le secteur de la viande est bien sûr très pénible, très négatif. Mais il y a aussi un aspect positif: une telle affaire entraînera une prise de conscience.

De telles événements aident les acteurs à se rendre compte de la nécessité de travailler ensemble tout au long de la chaîne. Il faut créer le meilleur assortiment possible pour le consommateur, autrement dit des produits de la meilleure qualité possible, irréprochables d’un point de vue sanitaire, respectueux de l’environnement et payables.

Pour nous, l’accessibilité des produits est le facteur le plus important en termes de durabilité. Si les produits ne sont pas accessibles à la majorité de la population, il est impossible de changer le monde, même s’ils sont très bons.

Ce genre de situation pourrait-il se produire dans le secteur des fruits et légumes?

Ces produits ne sont pas comparables. Les fruits et légumes peuvent être conservés pendant des semaines, voire des mois en frigo. La viande, une fois sortie de l’abattoir, doit être consommée dans les heures ou les jours qui suivent, ou alors être surgelée. Elle est produite pour le frais, et n’est surgelée qu’en cas d’offre trop abondante ou de demande insuffisante.

Dans notre secteur, les fruits et légumes sont spécifiquement destinés à la surgélation ou au frais. Les producteurs sont spécialisés en amont pour une de ces deux filières. C’est beaucoup plus facile pour assurer un contrôle efficace de la chaîne.

Croyez-vous dans le développement de l’e-commerce dans l’alimentaire?

Pour l’acte de vendre, de passer commande, oui, certainement. Ce qui est très important, c’est de pouvoir répondre à des commandes en livrant des produits frais le jour même ou le lendemain matin. C’est très compliqué et cela coûte beaucoup d’argent.

Pour vous donner un exemple, certains distributeurs ont des centaines de magasins en Belgique. Ils sont obligés de présenter dans chacun d’eux un assortiment complet de fruits et légumes.

C’est là que se trouve la valeur ajoutée de l’e-commerce: il permet une meilleure communication entre la production et le consommateur. Le client pourra programmer dès le dimanche ses commandes de la semaine sur son ordinateur en prévoyant des fraises le lundi dans le supermarché à côté du bureau, des poires le mercredi près du domicile de la mère de Madame à qui celle-ci rend visite et on se fait livrer ses courses le vendredi à la maison.

Programmer tout cela à l’avance, cela apporte une grande plus-value pour le secteur qui pourra programmer à l’avance une partie des livraisons. Aujourd’hui, il faut obligatoirement placer tout l’assortiment dans le magasin sans avoir de commandes.

Mais je ne vois pas de nouvelles sociétés d’e-commerce se créer à partir d’acteurs classiques du secteur des fruits et légumes. Je crois plutôt que c’est le secteur du commerce de détail qui intégrera la vente par internet. Cela a déjà commencé et cela va s’accélérer à grande vitesse.

