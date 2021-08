Greenyard poursuit sa progression

Greenyard, le spécialiste des fruits et légumes frais et surgelés, enregistre une nouvelle croissance conforme à ses attentes. Le groupe lance un rachat d'actions.

La croissance record enregistrée au premier trimestre de l’exercice précédent n’a pas empêché Greenyard d’enregistrer un nouveau bond de ses revenus. Le groupe belge spécialisé dans la transformation et la distribution de fruits et légumes boucle le premier trimestre de son exercice décalé 2021-2022 sur un chiffre d’affaires en hausse de 1,9% (+2,3% sur base comparable), à 1,17 milliard d’euros.

Redémarrage des conserves

L'avancée la plus nette est le fait de la branche des fruits et légumes en conserves ("Long Fresh"), dont les revenus progressent de 5,4%, à 200,6 millions d'euros. Elle bénéficie du redémarrage progressif de la restauration et de l'industrie alimentaire entraîné par l'allègement des mesures de confinement. Greenyard y voit aussi le bénéfice d'une amélioration de son mix de produits, obtenue en proposant davantage de produits de commodité et de fruits (surgelés).