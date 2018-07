Greenyard punie en Bourse suite à une contamination à la listeria

L'EFSA, l'agence européenne pour la sécurité des aliments, a signalé au groupe le 29 juin que la souche de la bactérie listeria à l'origine des décès a été détectée dans des échantillons congelés de légumes congelés produits par son usine hongroise. Le groupe belge a publié vendredi soir un communiqué et demandé une enquête sur un possible lien de causalité médicale entre les décès et la contamination de son usine en Hongrie.

L'unité de production a été fermée et tous les congelés produits sur le site entre août 2016 et juin 2018 ont été rappelés, a indiqué Greenyard. "Le rappel est une mesure de précaution et n'implique pas que les produits rappelés sont contaminés", a précisé le groupe dans son communiqué. Les dirigeants de Greenyard sont en contact "constants avec la Commission européenne et les autorités compétentes", ajoute le communiqué.