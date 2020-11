Greenyard récolte les fruits de sa stratégie

Retour dans le vert pour Greenyard . Le spécialiste des fruits et légumes frais fait état pour son premier semestre d'un résultat net de 1,1 million d'euros. Il y a un an, il affichait encore une perte de près de 45 millions d'euros.

Objectif être moins endetté

Marc Zwaaneveld, co-CEO voit dans cette amélioration les fruit de leurs nouvelle stratégie visant une collaboration plus étroite avec les clients et les producteurs pour améliorer la chaîne d'approvisionnement "en termes de disponibilité, de qualité et de coût".

Greenyard note également une amélioration de sa santé financière. Son endettement a au cours de ces six premiers mois de son exercice continué de se tasser. Le ratio de levier a atteint le niveau de 4,0x avec six mois d'avance.

" La réduction de la dette nominale et de l'endettement reste une priorité pour Greenyard. Sur la base des informations et des prévisions actuelles, Greenyard estime que le ratio de levier sera d'environ 3,7x à la fin de l'exercice 2020/2021 pour approcher 3,0x d'ici la fin de l'exercice 2021/2022. Il évoluera ensuite en permanence sous les 3,0x."