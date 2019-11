Greenyard s'éloigne pour de bon de la "zombie zone "

Greenyard estime qu’il n’a plus besoin d’une augmentation de capital pour poursuivre son redressement. Les analystes restent préoccupés par l’endettement du spécialiste des fruits et légumes.

Elle était très mal en point et le risque était grand de la voir errer, un jour dans la "zombie zone" de la Bourse de Bruxelles – les penny stocks qui s’échangent à moins d’un euro- avec un cours ayant touché un plus bas à 2,34 euros et la perspective d’une augmentation de capital indispensable pour sauver les meubles.