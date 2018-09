Greenyard se déleste de son pôle horticulture

L'ambition de Greenyard: accroître la profitabilité et réduire son endettement. Le spécialiste des légumes surgelés, mis à mal par une contamination à la listeria, effectue ainsi une réorientation stratégique.

"Aujourd'hui, notre attention doit se porter sur l'amélioration de la profitablité et le désendettement de notre bilan. (...) Cette réorientation sur nos segments 'Fresh' et 'Long Fresh' permettra au management de se concentrer sur la mise en place plus rapide d'actions visant à améliorer notre activité opérationnelle pour mener à une croissance interne de nos bénéfices."