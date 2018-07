Greenyard sous pression après l'annonce de 9 décès dus à la listéria

L'agence européenne pour la sécurité alimentaire (EFSA) annonce désormais que neuf personnes sont décédées et que 38 autres sont toujours malades . Aucun Belge n'est à dénombrer parmi les victimes. Le communiqué de l'EFSA cite l'Autriche, le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni comme pays affectés depuis 2015.

L'agence a-t-elle Greenyard dans le collimateur? Aucune origine de la contamination de ces personnes n'est avancée dans le communiqué mais l'agence évoque tout de même la bactérie de la listéria qui a également été retrouvée dans l'usine hongroise de Greenyard. Dans un communiqué du 22 mars, l'EFSA déclarait aussi que la source d'un foyer épidémique de la "Listeria monocytogenes" qui affectait depuis 2015 l'Autriche, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni et la Suède était probablement du maïs congelé produit et traité en Hongrie. Maïs qui faisait partie des premiers rappels de Greenyard.

Les autorités hongroises pour la sécurité alimentaire sont, elles, plus explicites et citent l'usine hongroise, propriété de Greenyard comme source du foyer.

A-t-on éviter le pire?

L'agence minimise toutefois le danger futur grâce au rappel massif des produits. En effet, les problèmes à l'usine hongroise ne font désormais plus aucun doute. Greenyard procède depuis la semaine dernière au rappel des produits. Ce vendredi, l'entreprise a allongé la liste de 18 nouveaux produits incriminés. Les surgelés de petits pois, haricots et panais fabriqués entre 13 août 2016 et le 20 juin 2018 sont aussi rappelés.

Quels produits sont concernés?

• Ces produits sont vendus sous les marques Pinguin, Delhaize, Everyday, BONI & D'Lis.

• Ils sont vendus sous les noms de produits "Petits pois extra fins", "Petits pois très fins", "Petits pois fins", "Petits pois mifins", "Haricots verts coupés", "Petits pois très fins et jeunes carottes", "10 légumes pour potage", "Minestrone", "Mélange de légumes d'été", "Fit mix", "Paëlla aux fruits de mer et au poulet", "Petit pois extra fins et jeunes carottes", "Mélange de légumes pour soupe à la tomate", "Nasi Goreng", "Bami Goreng", "Mix paysanne", "BIO petits pois".

• Le précédent rappel portait sur du maïs, déjà des petits pois et des haricots, mais aussi des épinards et de l'oseille.