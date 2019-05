Greenyard travaille à la croissance de son chiffre d'affaires

Aujourd'hui, Bakker Belgium, filiale de Greenyard, conclut un accord avec Delhaize Belgique pour l'approvisionnement des fruits et légumes dans les sites du distributeur. Dans un communiqué, Greenyard rappelle que les relations entre Ahold Delhaize et Greenyard ne sont pas récentes. "Avec ce contrat, les quantités de fruits et légumes livrés à Delhaize vont considérablement augmenter. Cette croissance des volumes aura un effet positif sur la hausse de notre chiffre d'affaires", explique Adrie Bakker, general manager de Bakker Belgium. Pour mieux répondre encore aux besoins de Delhaize, Greenyard va construire un centre de distribution à Boom.

Efforts suffisants?

Pour chacun de ces contrats, Greenyard met en avant un partenariat vertical intégré. Point essentiel de son plan de transformation, ce concept permet de contrôler au mieux la situation de terrain. "Ce modèle rendra Greenyard plus fort et plus efficace. L'organisation sera ainsi en mesure de mieux protéger les marges et la position de Greenyard sur le marché." À plus long terme, le modèle de partenariats doit, selon le groupe, aussi veiller à une entreprise plus durable, moins consommatrice de déchets et proposant des produits de meilleure qualité.