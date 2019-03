Greenyard va supprimer 422 emplois

• Au niveau des chiffres, Greenyard s’attend à ce que son plan apporte une amélioration de 20 millions du Rebitda pour l’exercice 2019/2020 et 44 millions d’amélioration cumulée pour l’exercice 2020/2021. Le groupe vise un Rebitda de plus de 100 millions pour 2020/2021. Pour l’exercice en cours, l’objectif est compris dans une fourchette de 60 à 65 millions d’euros.

• Dans le but d’atteindre un ratio de dette nette sur Ebitda de moins de 3 dans les trois années à venir, Greenyard a entamé des discussions avec un certain nombre d’investisseurs qui ont mentionné leur intérêt pour souscrire à des actions . Lazard a été désigné comme conseiller financier.

• Greenyard a identifié un certain nombre d’actifs et de localisations dans chaque division qui ne sont plus essentiels et qui n’apportent pas un retour sur investissement suffisant. Il prendra les mesures nécessaires pour optimaliser son empreinte. A court terme, le groupe a l’intention de fermer ou de vendre son usine de Baja en Hongrie. C’est cette unité qui a été contaminée par la listeria l’année dernière. Il espère que ces désinvestissements qui se réaliseront dans les prochaines années résulteront en une optimisation des liquidités de 50 à 75 millions d’euros.