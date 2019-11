Grève généralisée chez AB InBev en Belgique

Une grève a été déclenchée mercredi matin dans les quatre brasseries et les dépôts du brasseur AB InBev en Belgique . L'action en cours, annoncée pour une durée de 24 heures, est suivie aussi bien par les ouvriers et les employés que les cadres et est soutenue par les trois syndicats.

Les travailleurs du géant brassicole réclament une garantie plus complète de la sécurité d'emploi et un paiement correct des salaires .

AB InBev attache la plus grande importance à un climat social sain et constructif

Sous-traitant en Inde

La direction temporise

"C’est seulement hier que nous avons entamé les négociations et comme pour toute négociation, il y a plusieurs points de vue sur la question, poursuit-elle. AB InBev attache la plus grande importance à un climat social sain et constructif. En tant qu’employeur, nous tenons à stimuler le dialogue social et nous ne donnerons pas plus d’explications dans la presse. Les négociations seront menées à la table (des négociations)."