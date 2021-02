Heineken réduit ses effectifs de 10%, quid en Belgique?

Heineken, le deuxième brasseur mondial, a davantage souffert de la crise sanitaire que Carlsberg, le brasseur danois dont la troisième place est contestée par les Japonais Asahi et Kirin. En 2020, le groupe basé à Amsterdam a vu ses ventes chuter de 17% à 23 milliards d'euros. D'un bénéfice net de 2,1 milliards en 2019, son résultat a glissé dans le rouge à hauteur de 204 millions. En comparaison, Carlsberg avait annoncé une semaine plus tôt avoir limité le recul de son chiffre d'affaires à 11% et dégagé un profit net de 818 millions d'euros (-8%). Quant au leader mondial, le belgo-brésilien AB InBev, il faudra patienter jusqu'au 25 février pour savoir comment, après un solide 3ᵉ trimestre, il aura terminé cette année à nulle autre pareille...