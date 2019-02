Heineken va pouvoir se pencher sur les secrets de fabrication d'AB InBev

Dans la guerre qui les oppose à propos de leurs mini-fûts, Heineken et AB InBev se livrent à une bataille sans merci. Heineken va pouvoir consulter des documents saisis par la Justice.

La guerre des fûts fait rage entre Heineken et AB InBev. Par une décision rendue au début du mois de janvier, le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles a autorisé Heineken à jeter un coup d’œil à des documents techniques d’AB InBev. Cette décision est un rebondissement dans une affaire qui oppose les deux géants brassicoles depuis le printemps de l’année passée. Dans un premier temps, c’est AB InBev qui avait décidé de passer à l’attaque. Ce dernier accusait Heineken de violation de ses brevets concernant la mise au point de fûts permettant de tirer de la bière à domicile ou pouvant être utilisés par des établissements ne souhaitant pas investir dans des systèmes fixes et plus imposants.