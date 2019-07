Heineken voit pâlir son étoile

Le brasseur néerlandais a publié des chiffres trimestriels qui ont encouragé des dégagements bénéficiaires sur son action en Bourse. Et qui remettent AB InBev un peu plus au-devant de la scène.

Tout dépend de la période que l’on prend en considération. Sur 10 ans, c’est incontestable, AB InBev conserve haut la main sa supériorité en Bourse sur ses principaux rivaux européens et même mondiaux. Son action affiche une hausse de 414%, contre 379% pour Carlsberg et 332% pour Heineken .

Mais si l’on prend comme base de référence celle où le brasseur belge avait déçu le marché une première fois à l’automne 2016, la situation ne lui a plus été aussi favorable. Et pour cause, des résultats décevants publiés malgré l’acquisition géante du sud-africain SABMiller, couplés à un endettement vertigineux. Au cours de cette période, Heineken voyait de son côté ses affaires plutôt scintiller. Le cours de son action à la Bourse d’Amsterdam caracolait encore vendredi dernier à ses plus hauts historiques (104 euros).