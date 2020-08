HelloFresh double ses ventes avec le confinement

La société allemande de livraison de boîte repas à domicile a vu ses ventes et son chiffre d'affaires doubler au second trimestre de 2020.

Tandis que les conséquences de la crise sanitaire font craindre de nombreuses faillites, HelloFresh enregistre des chiffres records pour le deuxième trimestre de l’année 2020. Le géant allemand de la livraison de boîtes repas à domicile annonce avoir plus que doublé ses ventes et ses commandes. La société a vendu pour 972,1 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse des ventes de 123% rapport au second trimestre de 2019. Les marges ajustées de bénéfices avant intérêts et impôts (EBITDA) ont elles augmenté de 15% tant pour le segment d'activités international que le segment américain du groupe.