Il est le seul à avoir anticipé la chute d'AB InBev, voici son avis aujourd'hui

Un seul analyste financier sur les 35 qui suivent l'action AB InBev a anticipé, depuis juin 2016, l'inexorable chute qui a touché la valeur lui faisant perdre 36% en deux ans et demi.

Souvent dans les opérations de rachat en Bourse, il vaut mieux se trouver du côté des vendeurs. En cas d’OPA, le titre s’envole et la plus-value est immédiate. Pour l’acquéreur, c’est une autre paire de manches. Il va devoir intégrer la société acquise et ce n’est qu’à l’usage que l’on pourra juger du bien fondé de l’acquisition. Cela peut prendre des années.

Carlos Brito, le CEO d’AB InBev est bien placé pour le savoir. Et les actionnaires du groupe brassicole itou. Jetez un œil sur le graphique de cours ci-dessous. Après un plus haut de 123 euros atteint en novembre 2015 au moment du feu vert des conseils d’administration pour le rachat de SABMiller, l’action AB InBev a entamé un inexorable déclin jusqu’à toucher un plus bas de 78,61 euros le 15 mai dernier en séance. Une chute de 36% en deux ans et demi.

Alors qu’après l’annonce de la fusion des deux géants de la bière, analystes et journalistes tentaient de distinguer quelle serait la prochaine cible du groupe (Diageo? Coca-Cola? Pepsi?) il est assez vite apparu que le challenge du management consisterait plutôt à gérer une dette colossale de plus de 100 milliards de dollars. Et donc à générer un cash flow d’exploitation suffisant pour supporter et réduire ce fardeau tout en garantissant un dividende convenable.

Tous à côté de la plaque...

Malgré cela, la majorité des 35 analystes financiers qui suivent la valeur s’est toujours montrée très confiante vis-à-vis du potentiel de l’action (et c'est encore le cas aujourd'hui) et recommandait un achat de celle-ci. Un optimisme indécrottable même au cours des douze derniers mois au cours desquels, le titre a perdu 24%. Et combien de spécialistes chez nous ont inclus le titre dans leur sélection pour 2018. Il devra déjà en faire des étincelles pour résorber son recul de 14% acté depuis janvier!

En regardant dans le rétroviseur, on constate donc qu’ils ont quasiment tous péché par excès d’enthousiasme et qu’au lieu de gonfler avec le rachat de SABMiller la capitalisation boursière du nouveau numéro un mondial n’a fait que fondre.

...sauf un, James Edwardes Jones

Il faut souligner ici la clairvoyance d’un analyste financier qui très tôt, et seul contre tous, a senti que l’action allait souffrir longtemps avant de se ressaisir, peut-être, un jour. Six mois après la signature du "deal", soit en juin 2016, James Edwardes Jones de RBC Capital Markets Europe est passé à "sous-performer" (vendre) avec un objectif de cours de 106 euros. Objectif qui est passé ensuite à 83 euros en janvier 2018 et à 77 mars à mai. A un jet de pierre du plancher touché il y a quelques jours. Voici les valeurs qu'il suit actuellement et ses recommandations.

Vue en plein écran ©Bloomberg

JP Morgan s’est mis au diapason de RBC mais, bien plus tard, en décembre 2017.

Aujourd’hui, notre analyste vedette, semble considérer que l’action a enfin touché un plus bas. Il a relevé sa recommandation à "neutre" et ajouté un euro à son objectif de cours qui s’établit à 78 euros. Il estime que le dividende d’AB InBev est désormais à l’abri alors que ce sont les craintes à son sujet qui ont cristallisé la méfiance et les inquiétudes des investisseurs envers l’action. Il met en avant les marges supérieures du groupe justifiées par ses fortes positions concurrentielles locales plutôt que celles à l’échelle globale. Sans une croissance des volumes, la progression de la marge sera aléatoire mais la rentabilité actuelle semble acceptable, note-t-il.