Il faut réduire de 90% notre consommation de viande pour sauver la planète

Le secteur alimentaire dans son ensemble est responsable d’environ un quart des émissions de gaz à effet de serre: consommation d’eau importante et déforestation y participent pour beaucoup. Selon Marco Springmann, l’auteur principal d'une étude parue dans Nature, "sans action concertée, les impacts environnementaux de notre alimentation pourraient croître de 50 à 90% d’ici 2050, du fait de la croissance de la population et de régimes toujours plus riches en graisses, sucre et viande". Marco Springmann espère une réforme de l’industrie alimentaire et de l’éducation pour redresser la barre.