Incendie dans l'ancienne tour AB Inbev à Jupille

L'incendie a pris sur un ancien site du groupe brassicole AB Inbev, appartenant désormais à ImmoQuest. L'origine du brasier est liée à des travaux de découpe sur une ancienne cuve. Le feu a pris au 6e étage de la tour et s'est propagé aux 4e et 5e étages. Aucun blessé n'est à déplorer et personne n'a été intoxiqué. Trente pompiers et trois autopompes ont permis de circonscrire l'incendie. La phase rouge va être levée. Les pompiers resteront sur place pour terminer les travaux de déblaiements et de vérifications.