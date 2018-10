Invest for Job soutient l'expansion de The Huggy's Bar

Le Wallon The Huggy’s Bar va recevoir un peu plus d'un million d'euros d’Invest for Job (IFJ), un fonds d’investissement privé belge créé en 2015. L'établissement, qui emploie 200 personnes, prépare l'ouverture de quatre restaurants supplémentaires.

The Huggy’s Bar, la chaîne de restaurants wallonne servant des burgers gourmets, va recevoir un coup de pouce financier d’Invest for Job (IFJ), le fonds d’investissement privé belge créé en 2015 par les partenaires sociaux du secteur du métal et de la technologie.

IFJ va octroyer un peu plus d’un million d’euros à The Huggy’s Bar sous la forme de prêts libérables de manière échelonnée. Objectif: "soutenir le développement du groupe et aider ces jeunes entrepreneurs dont le professionnalisme nous a réellement impressionnés", selon Marc Bolland, le directeur d’IFJ.

Concrètement, The Huggy’s Bar, qui exploite déjà huit établissements en région liégeoise et à Bruxelles, prépare l’ouverture de quatre restaurants supplémentaires. Le prochain verra le jour à Charleroi, avec la création d’une quinzaine d’emplois à la clé. La chaîne fondée en 2012 par Thomas Mémurlin et Roberto Navarro emploie déjà 200 personnes au total, soit plus de 120 équivalents temps pleins.