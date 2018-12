Jean Galler, de la chocolaterie à la boulangerie

L'aventure des chocolats Galler terminée, Jean Galler retourne à ses premières amours et ouvre deux boulangeries-pâtisseries à Liège.

Jean Galler tourne définitivement la page de la chocolaterie et retourne à ses premières amours. Dans les prochains jours, il va ainsi ouvrir deux boulangeries-pâtisseries à Liège, lit-on dans plusieurs médias. Cahier de charge des boutiques:

ouvertes 7 jours sur 7

utilisation de produits bio en circuit court et uniquement de saison

pas d'emballage plastique

livraisons à domicile possibles

"Par respect pour la planète, il est hors de question de produire à Liège et de vendre à Bruxelles" "C'est un immense plaisir de retrouver mon tablier blanc". Jean Galler dit n'avoir ni frustration ni ras-le-bol en passant d'une entreprise de renommée internationale à ses deux boulangeries liégeoises. Il rappelle que la chocolaterie Galler a aussi commencé avec un simple bassin de chocolat et quelques moules. Aujourd'hui, donc place au local: un atelier liégeois, deux boutiques liégeoises et après on verra. Mais, il semble acquis que Liège restera son terrain de jeu. "Notre fondement est le local et le respect de la planète. Il serait donc absurde de produire à Liège des pains qui seront ensuite acheminés par camion à Bruxelles." Quant à lui, il retourne à l'atelier, où il dirigera une équipe de 7 personnes. "Au début surtout, je serai 7 jours sur 7 à l'atelier, car nous visons l'excellence". Cette aventure est par ailleurs une histoire de famille. "Nous allons reprendre les recettes de mon grand-père, celles de mon épouse et puis celles de personnes rencontrées tout au long de ma vie." Jean Galler indique que ce nouveau projet représente pour l'heure un investissement de quelque 300.000 euros.

Il le reconnaît toutefois, le chocolat, c'est 40 ans de sa vie. "J'ai fondé l'entreprise en 1976, j'avais 21 ans. Et j'ai eu 180 employés." On sent toutefois une pointe d'amertume: "Mon objectif était de racheter les parts, cela n'a pas été possible. Alors il faut passer à autre chose. Aller de l'avant..."

On se souvient, en mai dernier l'actionnaire qatari prenait le contrôle de Galler. Jean Galler quittait de ce fait la direction pour se consacrer, disait-on alors, à la création et la communication. Six mois plus tard, Jean Galler cédait le solde de ses parts. Salvatore Iannello, alors CFO, était promu CEO. Jean Galler tirait lui sa révérence.

Il explique désormais qu'une fois Galler vendu, il a réfléchi à d'autres projets. Dans sa démarche, il est soutenu par sa famille. "Mon épouse s'est investie à fond: le concept, la déco, c'est elle, même les peintures. C'est quelque chose qui nous ressemble." Même le nom des pains est l'oeuvre d'Yvette Galler.

Alors, parlons de ces boulangeries. Leur nom: Blanche, un clin d'oeil à son père et son grand-père, eux aussi boulangers. "Blanche, c'est la couleur de leurs mains dans la farine."

La première ouvrira ses portes le 2 janvier à Chênée. Une seconde est prévue pour le 4 janvier. "J'annoncerai le lieu le 2 janvier".

Jean Galler précise qu'elles seront achalandées depuis un atelier situé en région liégeoise. Dans un premier temps, 12 personnes seront occupées. Jean Galler mettra aussi la main à la pâte. "Une pâte, ça peut reposer une journée. Je ne vais pas bosser toutes les nuits. Ma priorité, c'est notre travail certes, mais aussi, c'est la famille."

Dans les étales, les produits traditionnels: pains, baguettes. Pour les pâtisseries, on retrouvera des tartes au riz, des éclairs et des spécialités adaptées à la saison. Mais pas de pralines. "On ne trouvera pas mon nom. En cédant l'entreprise, j'ai tout cédé. J'ai une clause de non-concurrence."

Outre les livraisons à domicile, Jean Galler prévoit aussi une sorte de "drive-in". "Nous avons prévu un service avec un étudiant. Si vous avez commandé, vous téléphonez pour dire quand vous arrivez. Et dans les minutes qui suivent, un de nos étudiants sortira du commerce pour vous apporter votre marchandise sans que vous ayez besoin de sortir de votre voiture."

Un salon de dégustation est également au programme.