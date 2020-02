Juteux dividendes de Burger King pour Alexandre Van Damme

Alexandre Van Damme, le Belge le plus riche, est le plus grand actionnaire individuel belge d’AB InBev. Il détient également de nombreuses autres participations, notamment dans Restaurant Brands International (RBI), maison mère de Burger King, Tim Hortons et Popeyes. Selon les dernières données, Alexandre Van Damme détient 5,44 millions d’actions RBI et 3,87 millions d’unités RBI échangeables en actions.