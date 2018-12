KFC à la conquête du marché belge

Kentucky Fried Chicken de son vrai nom est déjà présent dans plus de 115 pays avec 18.000 points de vente. La chaîne se targue de servir chaque jour plus de 12 millions de clients à travers le monde. La marque fonctionne par ailleurs via un système de franchisés, formés initialement 6 mois durant afin d’y apprendre les différentes méthodes de fonctionnement de l’enseigne et de s’imprégner de l’ambiance des unités du réseau. L'arrivée sur le marché belge avait déjà été évoquée à maintes reprises.