KFC, délogé de la gare du Nord, réclame 7 millions d'euros à la Stib et à la Région

Autogrill, qui exploite le KFC de la gare du Nord à Bruxelles, reproche à la Stib et à la Région d'avoir caché la vente du bâtiment abritant le fast-food.

En juin 2019, l'ouverture dans la gare de Bruxelles-Nord du premier Kentucky Fried Chicken (KFC) de Belgique avait provoqué un certain émoi chez les amateurs de poulet frit, un sentiment souligné par d'interminables files d'attente devant ce fast-food logé dans le bâtiment Centre de Communication Nord (CCN). Mais l'aventure qui devait durer au moins dix ans - la durée de la concession d'exploitation accordée par la Stib à Autogrill (la société italienne qui avait décroché la franchise KFC ) - n'aura pas tenu deux ans. Les partenaires auront juste eu le temps de fêter les noces de coton, avant que le mariage ne batte de l'aile et que les parties se retrouvent devant les tribunaux.

Lire aussi | KFC ouvre son premier restaurant belge à la gare du Nord

Après avoir répondu à un appel d'offres lancé par la Stib en juin 2018, la société Autogrill, spécialisée dans les services de restauration pour les passagers en mouvement, avait décroché une concession de dix ans afin de pouvoir exploiter un KFC dans le bâtiment CCN, jouxtant la gare du Nord, bâtiment qui appartenait à la Région de Bruxelles-Capitale, elle-même actionnaire de la Stib. Et c'est la compagnie de transports publics, par le biais de son CEO Brieuc de Meeûs d'Argenteuil, qui attribuait les concessions. Le 18 octobre 2018, Autogrill et la Stib ont signé une convention d'exploitation d'une durée de 10 ans. Plus de huit mois plus tard, Autogrill, qui avait obtenu la franchise KFC, a ouvert son restaurant après avoir engagé d'importants frais de rénovation et après avoir embauché et formé des travailleurs.

Au début du mois d'octobre 2019, les responsables d'Autogrill vont apprendre que le bâtiment CCN a été vendu et que les nouveaux propriétaires (AXA Banque) veulent totalement rénover ce bâtiment. Partant de là, il apparaît que le KFC devra fermer ses portes et que la Stib résiliera la convention d'exploitation. Des discussions entre parties se sont alors tenues au début de l'année 2020, au cours desquelles il est apparu que le KFC de la gare du Nord devra bel et bien fermer ses portes le 30 avril 2021. Les responsables de la Stib et de la Région ont alors fait une proposition de compensation en permettant à Autogrill de continuer à exploiter le Starbucks situé dans le même bâtiment et ce jusqu'à la date du 30 avril 2021 alors que la concession était arrivée à son terme. Cette compensation a été jugée insuffisante par Autogrill et aucun accord n'a pu être dégagé.

Résiliation de la convention d'exploitation

Le 7 février 2020, Autogrill a reçu un courrier de la Stib annonçant la résiliation de la convention d'exploitation à la date du 30 avril 2021. Après avoir été mise en demeure, la Région de Bruxelles-Capitale a répondu que la vente du bâtiment CCN avait été annoncée au moment de l'appel d'offres du mois d'août 2018 et que celle-ci devait donc être connue d'Autogrill.

"En plus de vingt ans de pratique, je n'ai jamais connu une situation comme celle-ci." Stan Monheim COO Autogrill

Faute d'accord, Autogrill a décidé d'attaquer la Stib et la Région de Bruxelles-Capitale en justice. La société qui exploite le KFC de la gare du Nord estime avoir été trompée par la Stib et par la Région et juge qu'elles sont toutes deux coupables de manquements à leurs obligations d'information. Autogrill, en précisant qu'une telle vente avait dû se préparer des mois à l'avance, explique qu'elle aurait dû être informée de la situation au moment de l'appel d'offres.

La FGTB en embuscade

Souhaitant défendre la vingtaine de travailleurs employés par KFC, la FGTB a fait intervention volontaire dans cette procédure. La Stib et la Région "ont adopté un comportement gravement fautif et ce comportement est intervenu sans le moindre égard pour les conséquences sociales dudit comportement", explique-t-on du côté de la FGTB. Contacté, Christian Bouchat, secrétaire régional en charge de l'horeca, veut que la Stib et la Région trouvent une solution de rechange temporaire pour les travailleurs. "Dans cette période troublée où l'on aide tout le monde, il faut revenir à une meilleure éthique dans le domaine des activités commerciales, et c'est d'autant plus vrai quand les pouvoirs publics sont présents", nous a expliqué le syndicaliste. La CSC se joint également à la cause.

7 millions d'euros Le montant des dommages réclamés par Autogrill à la Stib et à la Région de Bruxelles-Capitale.

Du côté d'Autogrill, on préfère jouer la carte de la discrétion. "En plus de vingt ans de pratique, je n'ai jamais connu une situation comme celle-ci", nous a déclaré Stan Monheim, en charge de l'opérationnel pour Autogrill Europe (hors Italie). Cependant, ce dernier se dit toujours ouvert à la discussion afin de trouver une solution. En attendant, la société a enclenché un plan de licenciement collectif pour les 22 travailleurs de l'enseigne.

"Dans cette période troublée où l'on aide tout le monde, il faut revenir à une meilleure éthique dans le domaine des activités commerciales." Christian Bouchat Secrétaire régional FGTB

Enfin, du côté de la Stib, on dit avoir agi en toute transparence et on assure qu'Autogrill a été prévenue dès que la Stib a eu connaissance de la situation. Au total, neuf commerces situés dans la gare du Nord sont dans la même situation et, assure la porte-parole de la Stib, tout le monde est logé à la même enseigne.