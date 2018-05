Kazidomi lève 450.000 euros et s'entoure d'experts pour grandir

La start-up bruxelloise spécialisée dans la vente en ligne de produits sains a attiré les capitaux de quatre business angels. Elle compte désormais embaucher une dizaine de personnes, investir dans l’IT, son catalogue de produits et le marketing. Son ambition? Atteindre les 4.000 abonnés fin 2018 pour 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Coup d’accélérateur pour Kazidomi. La jeune pousse bruxelloise spécialisée dans la vente en ligne de produits sains vient de boucler une levée de fonds de quelque 450.000 euros courant mai. De bonnes sources, on apprend que les investisseurs sont :

François Blondel (KitoZyme)

Olivier Coune (actionnaire et président du conseil d’administration de Pierre Marcolini)

Benoit Coenraets (Dynaco)

Eric Everard (Easyfairs), oncle de l’actuelle CEO

"Il y avait pas mal de monde intéressé, mais les compétences et réseaux respectifs de ces quatre investisseurs rencontrés ont été déterminants dans notre choix", explique Alain Étienne, cofondateur et actuel conseiller stratégique de la start-up. "Et ce sans compter qu’il s’agit là de business angels aguerris à même de nous conseiller au mieux sur la base de leurs expériences précédentes".

L’objectif avec ces capitaux? D’embaucher une dizaine de personnes d’ici la fin de l’année, la croissance mensuelle à deux chiffres de la boîte requérant des profils de plus en plus spécifiques, précise Emna Everard, cofondatrice et CEO de Kazidomi, mais aussi d’investir dans l’IT afin de proposer une interface personnalisée en fonction des traits des clients, par exemple, tout en augmentant la taille du catalogue, par ailleurs, et les dépenses marketing en vue de faire connaître le service au plus grand nombre.

Rentable depuis un an

Pourquoi avoir décidé de lancer une telle opération maintenant? "La première fois que nous avons levé des fonds (50.000 euros en mars 2017, NDLR), il s’agissait de tester le produit. C’était du seed fund pur. La seconde, quand nous avons levé en dette (100.000 euros en septembre, NDLR), c’était pour élargir le catalogue. Cette fois, l’idée était de passer à la vitesse supérieure, à un moment où l’on commence à voir des gens qui se réabonnent après un premier essai d’un an", commente Emna Everard. Et de fait, le business model a été validé depuis lors.

Le moment était donc opportun. "Nous sommes rentables depuis un an déjà, et ce, avec pourtant peu de capital de départ. Aujourd’hui, on voit que si l’on met plus dans la machine, il y a plus qui en ressort. Cela n’aurait donc pas vraiment eu de sens de ne pas accélérer".

2 millions € D’ici la fin de l’année, la jeune pousse bruxelloise spécialisée dans la vente en ligne de produits sains vise les 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Une donne qui a tapé dans l’œil des investisseurs; après tout, la formule est simple, mais efficace: un abonnement de 100 euros payé en amont pour bénéficier ensuite pendant un an de produits à prix réduits de 20 à 50% par rapport aux prix proposés en magasin. Résultat, le panier moyen annuel du client tourne autour des 85 euros, quand le churn, soit la proportion de clients qui ne poursuivent pas l’aventure après un premier essai, frôle les 20%. "Une performance incroyable dans l’e-commerce", souligne Emna Everard. Chaque mois, Kazidomi gagne plus de 200 abonnés.

Du reste, à côté de ces bonnes performances, les business angels ont aussi été attirés par l’aspect sociétal du projet, qui répond à de vrais problématiques en permettant, par exemple, d’acheter des produits adaptés à un régime alimentaire (sans gluten, sans lactose,…) spécifique, tout en surfant sur une tendance de fond.

Déjà 1.200 abonnés

Lorsque l’équipe de Kazidomi regarde en arrière, force est de constater que la start-up a bien grandi depuis ses débuts en avril 2016. Elle propose désormais un catalogue de 1.500 références, contre 350 au démarrage, et peut se vanter d’avoir fidélisé quelque 1.200 abonnés à ses services, principalement grâce aux mères de famille intéressées par des produits sains de base et à des personnes sensibles à une alimentation sélective et étudiée qui recherchent "presque de la parapharmacie en ligne".

Pour assurer la marche, 7 équivalents temps plein s’activent en coulisse, en plus de la CEO elle-même, au sein des locaux de l’entreprise à Wezembeek-Oppem.

Avec quels buts à court et moyen termes? Si la majeure partie des ventes vient de Belgique francophone et de France – qui pèse à elle seule 35% du chiffre d’affaires –, l’ambition de Kazidomi est clairement d’attaquer la Flandre et les Pays-Bas fin 2018. "Nous lèverions dès lors une somme d’argent plus importante auprès d’investisseurs du nord du pays", indique Emna Everard, "en vue notamment de développer une équipe marketing spécifique à ce marché".

Par ailleurs, l’équipe compte se spécialiser petit à petit dans tout ce qui est produits secs (cosmétiques, produits pour bébés, compléments alimentaires,…), laissant le frais aux magasins bio. Nouveauté en vue, les produits pour animaux pourraient faire irruption prochainement, le créneau étant intéressant à adresser.