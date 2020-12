L'Afsca chasse les allégations frauduleuses anti-covid

L'Agence de sécurité alimentaire lutte contre la vente en ligne d'aliments et de compléments alimentaires frauduleusement vantés pour leurs vertus anti-Covid.

En Belgique, 39 dossiers ont été ouverts, 21 concernant des opérateurs belges et 18 ciblant des sites étrangers.

Ces affirmations sont infondées et illégales, affirme l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Depuis la fin mars, ses agents scrutent le web à la recherche d’allégations trompeuses en lien avec le coronavirus sur les produits alimentaires. Plusieurs sites et boutiques en ligne proposant des compléments alimentaires et autres produits protégeant soi-disant contre le Covid-19 ont été découverts.