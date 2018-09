L'Europe va sanctionner AB InBev pour abus de position dominante

Lire plus

Déjà l'an dernier, la Commission européenne avait accusé le groupe d'abus de position dominante en Belgique, où il empêchait les importations de ses marques Jupiler et Leffe, depuis la France et les Pays-Bas.

L'Europe estime donc que les consommateurs belges ont payé plus cher leurs bières favorites puisque AB Inbev vend ses marques Jupiler et Leffe moins cher aux Pays-Bas et en France en raison de la concurrence accrue sur ces deux pays.