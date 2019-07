L'IPO asiatique d'AB InBev déjà sursouscrite

Budweiser Brewing Company APAC, qui détient un portefeuille de plus de 50 marques de bière dans la région, va vendre sur la Bourse de Hong Kong 1,6 milliard d’actions à un prix indicatif unitaire compris entre 40 et 47 dollars de Hong Kong (5,13-6,02 dollars). Le groupe entend lever entre 8,3 et 9,8 milliards de dollars, sans compter l’option de surallocation. Il affichera une capitalisation boursière autour de 63,7 milliards après l’IPO. Il s'agit de la plus importante opération de ce type au niveau mondial depuis le début de l'année.